Halkın ‘refah’ı için il il dolaşıyorlar

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STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Cemil Çolak önderliğinde gerçekleşen ziyaretlerde, esnaf ve vatandaşların sorunları yerinde dinlenerek, Yeniden Refah Partisi’nin projeleri tanıtılıyor. Vatandaşlardan “Allah rızası için daha çok çalışın” tavsiyesi alan heyet, halka Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın selamlarını iletiyor. Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Cemil Çolak, esnafın, işçinin, memurun, çiftçi ve köylünün sorunlarını dinlemek ve bunlara çözüm bulmak için yurt genelinde ziyaretlerinin süreceğini belirtti.