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Gündem Halkın ‘refah’ı için il il dolaşıyorlar
Gündem

Halkın ‘refah’ı için il il dolaşıyorlar

Yeniden Refah Partisi’nin yurt genelinde esnaf ve halk ziyaretleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 09:20:00 -
Halkın ‘refah’ı için il il dolaşıyorlar

 Haber Merkezi 

STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Cemil Çolak önderliğinde gerçekleşen ziyaretlerde, esnaf ve vatandaşların sorunları yerinde dinlenerek, Yeniden Refah Partisi’nin projeleri tanıtılıyor. Vatandaşlardan “Allah rızası için daha çok çalışın” tavsiyesi alan heyet, halka Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın selamlarını iletiyor. Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Cemil Çolak, esnafın, işçinin, memurun, çiftçi ve köylünün sorunlarını dinlemek ve bunlara çözüm bulmak için yurt genelinde ziyaretlerinin süreceğini belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Kemal

Unutmadik Baban vefatin sonra birbirinize girdiniz.. Ailece.. Sizmi türkiyeyi kurtaracaksiniz.. Yörüüüüü
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543

oylar refaha keşke sayın refah genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olsa hiç çekinmeden hiçbir ittifaka bakmadan kesinlikle kazanırdı allahı izniyle hemde ilk turda
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