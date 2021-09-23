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Gündem 'Halkı dolandıran parti' HDP’den evladını isteyen Muşlu aile sayısı 10 yükseldi
Gündem

'Halkı dolandıran parti' HDP’den evladını isteyen Muşlu aile sayısı 10 yükseldi

Muş’ta çocukları, HDP ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 9 ailenin evlat nöbetine 1 aile daha eklendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:52:00 -
'Halkı dolandıran parti' HDP’den evladını isteyen Muşlu aile sayısı 10 yükseldi

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 10 aile, HDP binası önünde “Halk düşmanı parti”, “Evlatlarımızı vereceksiniz”, “Ha HDP ha PKK”, “Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir” ve “Halkı dolandıran parti” yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı. Eyleme yeni katılan Ayten Koçhan, çocuğunun 7 yıl önce Bursa’da kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Acılı anne “Yavrum neredeysen dön. Gel, o yol, yol değil. Onların yavrularının yastığı başlarında, yorganı üstlerinde. PKK ve HDP’ye lanet olsun. Devletimiz arkanızda dönün” dedi.

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