'Halkı dolandıran parti' HDP’den evladını isteyen Muşlu aile sayısı 10 yükseldi
Muş’ta çocukları, HDP ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 9 ailenin evlat nöbetine 1 aile daha eklendi.
Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 10 aile, HDP binası önünde “Halk düşmanı parti”, “Evlatlarımızı vereceksiniz”, “Ha HDP ha PKK”, “Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir” ve “Halkı dolandıran parti” yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı. Eyleme yeni katılan Ayten Koçhan, çocuğunun 7 yıl önce Bursa’da kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Acılı anne “Yavrum neredeysen dön. Gel, o yol, yol değil. Onların yavrularının yastığı başlarında, yorganı üstlerinde. PKK ve HDP’ye lanet olsun. Devletimiz arkanızda dönün” dedi.