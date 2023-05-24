Halk eğitimden 19 milyon vatandaş yararlandı

Bakan Özer, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurs ve vatandaşların erişimi ile ilgili son verileri sosyal medya hesabından açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: “Halk eğitimi kurslarımızda başlattığımız istihdam ve dijitalleşme hamlesinin de büyük katkısıyla 2022 yılından bugüne 18 milyon 750 bin vatandaşımıza ulaştık. Ülkemizin dört bir köşesinde kursiyerlerimize 4 binden fazla kurs sunuyoruz. HEMBA platformumuzla da artık dijital ortamda yurt içi ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza kurs sağlıyoruz.”