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Halk Bankası alımları 2019 banka gişe memuru alımı başvuru şartları neler?

Halk Bankası alım yapacak mı? Halk Bankası alım ilanı yayınladı. Halk Bankası hangi şehirlerde personel alımı yapacak? Sorusunun da cevabı merak ediliyordu. Aralarında Diyarbakır, Erzurum, Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere 24 şehirde banko hizmetleri asistanı-gişe memuru alımının yapılacağını açıkladı. Peki Halk Bankası alımları ne zaman, başvuru şartları neler? Halkbank personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? İşte Halk Bankası personel alım ilan detayları.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:17
Halk Bankası alımları 2019 banka gişe memuru alımı başvuru şartları neler?

Halk Bankası alımı yapacak mı? Halk Bankası alım ilanı yayınladı. Halk Bankası hangi şehirlerde personel alımı yapacak? Sorusunun da cevabı merak ediliyordu. Aralarında Diyarbakır, Erzurum, Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere 24 şehirde banko hizmetleri asistanı-gişe memuru alımının yapılacağını açıkladı. Peki Halk Bankası alımları ne zaman, başvuru şartları neler?

Halk Bankası, Diyarbakır, Erzurum, Şanlıurfa ve Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Muş, Ağrı, Elazığ, Kahramanmaraş, Siirt, Artvin, Erzincan, Kars, Sivas, Batman, Kilis, Bingöl, Malatya, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Mardin ve Tunceli’de personel alımı yapacak. Halk Bankası personel alım sınav başvuruları, en geç 06/09/2019 Cuma günü mesai bitimine (18:00) kadar https://sinavbasvuru.halkbank.com.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Halk Bankası alım başvuru şartları neler?

Başvuru yapacak olan adaykarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İşte adaylarda aranan şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak,

e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak, (30/09/2019 tarihine kadar mezun olabilecek adayların da başvurusu kabul edilecektir.)

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 30/04/2020 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli askerlikten yararlanacak olmak,

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

h) Başvuru için yukarıda belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar Mernis’ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili “Alım Yapılacak İller” listesinde yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru yapacak olan adaylar başvuru işlemlerini 6 Eylül'e kadar gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvurularını https://sinavbasvuru.halkbank.com.tr adresinden yapacak ve şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş en fazla 770 kB büyüklüğünde JPEG, JPG veya PNG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir.

Adaylar başvuru kriterleri doğrultusunda incelenecek olup uygun bulunan adaylar sürece davet edilecektir. Süreç hakkındaki bilgilendirmeler cep telefonu ve/veya e-posta adresi üzerinden gönderileceği için güncel olarak takip edilmesi gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:17
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Şanlıurfa
  5. Tunceli
  6. Sivas
  7. Siirt
  8. Muş
  9. Mardin
  10. Kahramanmaraş
  11. Malatya
  12. Kars
  13. Hatay
  14. Hakkari
  15. Gaziantep
  16. Erzurum
  17. Erzincan
  18. Elazığ
  19. Diyarbakır
  20. Bitlis
  21. Bingöl
  22. Artvin
  23. Ağrı
  24. Adıyaman
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