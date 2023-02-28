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Dünya Halk açlıktan kırılırken rekor sayıda balistik füze denemişlerdi! Füzelerin fonu meğer kripto vurgunmuş
Dünya

Halk açlıktan kırılırken rekor sayıda balistik füze denemişlerdi! Füzelerin fonu meğer kripto vurgunmuş

Kuzey Kore’nin 2022’de rekor sayıda, tam 96 balistik füze denemesinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Meğer denemelerin arkasındaki fon, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının aynı yıl yaptığı rekor vurgundan geliyormuş.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 07:12:00 -
Halk açlıktan kırılırken rekor sayıda balistik füze denemişlerdi! Füzelerin fonu meğer kripto vurgunmuş

Halkını doyurmakta zorluk çeken Kuzey Kore, 2022’de rekor sayıda, tam 96 balistik füze denemesi yaptı! Sır hayatların yaşandığı ülkenin ekonomisi de bir “sır küpü.” Son ekonomik verilerin 2016’ya ait olduğu ülkede gayri safi milli hasılanın bin 300 dolar olduğu “söyleniyor.

Peki nasıl oluyor da Kim Jong-Un’un ülkesi füze programına milyonlarca dolar aktarabiliyor. The Economist dergisine göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları aynı yıl, 2022’de, tarihin en büyük kripto-para vurgununu yaptı: “Kuzeyli hackerlar tam 1.7 milyar dolar çarptı.” Raporlarla tespit edildiği belirtilen en büyük vurgun Mart 2022’de yapıldı. Kuzey Koreliler tek kalemde 600 milyon dolar çaldı.

Dergiye göre, hackerlar 4 yöntem kullanıyor: 1) Toplu kripto parayı küçük meblağlara bölünüyor. 2) Kripto paralar, kripto cüzdanlar arasında bölüştürülüyor. 3) Başka kripto-coinler alınıyor. 4) Takibini önlemek için “mikser” denilen büyük dijital havuzlarda saklanıyor. İşin ilginç tarafı, Kuzey Koreliler bu vurgunu gizli kapaklı değil, ulu orta yapıyor. Elliptic adlı blockchain analiz şirketinden David Carlisle “Olaylar blockchain dünyasında halkın önünde yaşanıyor!” Önemli not: Amerika kısa süre önce Kuzey Koreli hackerlarla bağlantılı olduğu tespit edilen kripto-cüzdanları yasakladı.

En bilindik Kuzey Koreli hacker grubu ise “Lazarus Grup.” Kendilerine “Barışın Koruyucuları” diyen grup iki ekipten oluşuyor: BlueNoroff ve Andariel. 2010’dan bu yana etkin olan grup en son, 2022’de koronavirüs aşı ve ilaçları yapan şirketlere saldırdı.

Kaynak: Dünya Gazetesi
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