Haliliye'de 200 milyon liralık yatırım sahada karşılık buluyor

Haliliye Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Soğuk Asfalt Şantiyesi ve Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi, ilçedeki yol çalışmalarının daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor. Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen tesislerde belediyenin kendi asfaltını üretmesiyle birlikte yol yapım ve bakım çalışmalarında önemli bir kapasite oluşturuldu. Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi'nde hazırlanan malzemeler, belediye bünyesindeki araçlar ve kombi cihazları kullanılarak gerçekleştirilen sathi kaplama çalışmalarıyla yollara uygulanıyor.

Bu kapsamda Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ekipler tarafından sürdürülen çalışmalarla, mahalledeki yollar asfaltla buluşturuluyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

YOL ÇALIŞMALARINDA KENDİ ÜRETİM GÜCÜ

Haliliye Belediyesi, kendi bünyesinde gerçekleştirdiği asfalt üretimi sayesinde yol çalışmalarında ihtiyaç duyulan malzemeye daha hızlı ulaşmayı ve belirlenen çalışma programını daha etkin şekilde uygulamayı amaçlıyor. Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla ilçeye kazandırılan Soğuk Asfalt Şantiyesi ve Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi ile Haliliye genelindeki yol ihtiyaçlarına daha hızlı, etkin ve kalıcı çözümler sunulması hedefleniyor.

Haliliye Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki çalışmaların yanı sıra ilçe genelinde asfalt, yol bakım ve yenileme çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor.