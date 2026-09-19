  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nakil bekleyen hastalara umut oluyorlar: Kök hücre bağışçı sayısı 1 milyon 250 bini aştı! Daha pratik olacak: WhatsApp’a yeni arama kısayolu Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları PISA raporu Batı efsanesini yıktı: Avrupa'nın eğitim sistemi çöktü! Bayraktar TB2 yine yaptı yapacağını! Milli podlarımız, 18 ülkenin aklını aldı ABD’de büyük skandal! F-35’in gizli bilgileri sızdırıldı Anketlerde birinci çıkıyor... İşte İsrail’i tir tir titreten Türk! En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak Türkiye almak için bastırıyordu! “Gökyüzünün canavarı” F-35’lerle ilgili büyük skandal deşifre oldu Bakanlık harekete geçti: Motosiklet sorununa çözüm formülü Şamil Tayyar’dan dikkat çeken çağrı: Tüm mal varlıklarına el konulmalı
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Daha pratik olacak: WhatsApp’a yeni arama kısayolu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Daha pratik olacak: WhatsApp’a yeni arama kısayolu

WhatsApp, iOS kullanıcılarının uzun sohbet geçmişlerinde aradıkları mesajlara tek dokunuşla daha hızlı ulaşmasını sağlayan yeni arama butonunu kullanıma sundu.

#1
Foto - Daha pratik olacak: WhatsApp’a yeni arama kısayolu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iPhone kullanıcıları için sohbet içi arama deneyimini daha pratik hale getirecek yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Birkaç hafta süren beta testlerinin ardından, iOS platformu için hazırlanan bu yeni arama butonu, kullanıcıların uzun sohbet geçmişlerinde istedikleri bilgilere çok daha hızlı ulaşmalarına olanak tanıyor. WhatsApp, daha önce karmaşık bir menü sürecine dayanan arama işlemini, tek bir dokunuşla gerçekleştirilebilir bir yapıya kavuşturuyor. Güncelleme, bireysel sohbetlerden grup yazışmalarına ve kanallara kadar tüm iletişim alanlarında kademeli olarak aktif ediliyor. • WhatsApp, iOS kullanıcıları için sohbet içinde doğrudan erişilebilen yeni bir arama kısayolu başlattı. • Yeni özellik, kullanıcılar sohbet geçmişinde yukarı doğru kaydırma yaptığında ekranın üst kısmında otomatik olarak beliriyor. • Arama butonu bireysel sohbetlerde, grup konuşmalarında ve kanallarda aktif şekilde kullanılabiliyor. • Kullanıcılar arama modunu aktifleştirerek sohbetten çıkmadan hızlı bir şekilde anahtar kelime sorgulaması yapabiliyor.

#2
Foto - Daha pratik olacak: WhatsApp’a yeni arama kısayolu

ARAMA BUTONU KULLANICI DENEYİMİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR: Daha önce WhatsApp üzerinde eski bir mesajı aramak isteyen kullanıcılar, oldukça zahmetli bir süreci takip etmek zorundaydı. Kullanıcıların arama yapabilmesi için önce sohbet bilgileri ekranına girmesi, ardından ‘arama’ seçeneğini seçmesi gerekiyordu. Bu işlem, kullanıcının mevcut sohbetinden geçici olarak ayrılmasına ve odağının dağılmasına neden oluyordu. Yeni güncelleme ile bu süreç, tek bir buton sayesinde çok daha akıcı hale getirildi. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, arama butonu beta sürecindeki yerleşiminden farklı bir konumda karşımıza çıkıyor. Artık buton, sohbet ekranında yukarı kaydırma yaptığınızda ekranın üst kısmında beliriyor. Alt kısma geri döndüğünüzde ise buton otomatik olarak gizleniyor. Bu dinamik yapı, arama seçeneğinin sadece ihtiyaç duyulduğu anlarda görünür olmasını sağlayarak ekranın sade kalmasına yardımcı oluyor.

#3
Foto - Daha pratik olacak: WhatsApp’a yeni arama kısayolu

ÖZELLİK KADEMELİ OLARAK TÜM KULLANICILARA ERİŞİYOR: WhatsApp’ın bu yeni özelliği, kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirmeden arama yapmalarına imkan tanıyor. Arama moduna geçildiğinde, mevcut arama arayüzü ile aynı mantıkla çalışmaya devam ediyor; yani kullanıcılar daha önce öğrendikleri arama tekniklerini aynı şekilde uygulamaya devam edebiliyorlar. Bu durum, arayüz güncellemelerine karşı direnci olan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

#4
Foto - Daha pratik olacak: WhatsApp’a yeni arama kısayolu

Özelliğin tüm cihazlara dağıtılması ise biraz zaman alabilir. WhatsApp, küresel güncellemelerinde genellikle kademeli bir yayılım stratejisi izlediği için, bu yeni arama butonunu henüz görmeyen kullanıcıların uygulama mağazasından WhatsApp güncellemelerini kontrol etmeleri öneriliyor. Özellikle çok fazla grup yazışması olan veya uzun sohbet geçmişlerine sahip olan kullanıcılar için bu buton, zaman tasarrufu sağlayan önemli bir iyileştirme olarak öne çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aile katliamının sebebi 2.5 kilo altın
Gündem

Aile katliamının sebebi 2.5 kilo altın

Batman'daki aile katliamının 2,5 kilo altın yüzünden yaşandığı kaydedildi.

HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun
Gündem

HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin'den anlamlı bir çağrı geldi. Eşin "Nice alimin medfun bulunduğu bu tepe, tarihimizde İdris-i Bitlis..
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı: Ünlü isimler gözaltına alındı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı: Ünlü isimler gözaltına alındı

'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında yeni bir şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı...
HSK'dan flaş karar! Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı
Gündem

HSK'dan flaş karar! Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı

HSK İkinci Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar v..
Lahey’den çifte standart: Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi
Dünya

Lahey’den çifte standart: Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi

Lahey’de Kosova Kurtuluş Ordusu’nun eski komutanları Haşim Taçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Jakup Krasniqi’ye verilen hapis cezaları Kos..
Mahkemede söylediği sözler kan dondurdu
Yerel

Mahkemede söylediği sözler kan dondurdu

Kayseri’de iş adamı Mustafa Yerli’nin öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde büyük bir gerginlikl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23