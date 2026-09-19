Daha pratik olacak: WhatsApp’a yeni arama kısayolu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iPhone kullanıcıları için sohbet içi arama deneyimini daha pratik hale getirecek yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Birkaç hafta süren beta testlerinin ardından, iOS platformu için hazırlanan bu yeni arama butonu, kullanıcıların uzun sohbet geçmişlerinde istedikleri bilgilere çok daha hızlı ulaşmalarına olanak tanıyor. WhatsApp, daha önce karmaşık bir menü sürecine dayanan arama işlemini, tek bir dokunuşla gerçekleştirilebilir bir yapıya kavuşturuyor. Güncelleme, bireysel sohbetlerden grup yazışmalarına ve kanallara kadar tüm iletişim alanlarında kademeli olarak aktif ediliyor. • WhatsApp, iOS kullanıcıları için sohbet içinde doğrudan erişilebilen yeni bir arama kısayolu başlattı. • Yeni özellik, kullanıcılar sohbet geçmişinde yukarı doğru kaydırma yaptığında ekranın üst kısmında otomatik olarak beliriyor. • Arama butonu bireysel sohbetlerde, grup konuşmalarında ve kanallarda aktif şekilde kullanılabiliyor. • Kullanıcılar arama modunu aktifleştirerek sohbetten çıkmadan hızlı bir şekilde anahtar kelime sorgulaması yapabiliyor.