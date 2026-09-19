Daha pratik olacak: WhatsApp’a yeni arama kısayolu
WhatsApp, iOS kullanıcılarının uzun sohbet geçmişlerinde aradıkları mesajlara tek dokunuşla daha hızlı ulaşmasını sağlayan yeni arama butonunu kullanıma sundu.
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WhatsApp, iOS kullanıcılarının uzun sohbet geçmişlerinde aradıkları mesajlara tek dokunuşla daha hızlı ulaşmasını sağlayan yeni arama butonunu kullanıma sundu.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iPhone kullanıcıları için sohbet içi arama deneyimini daha pratik hale getirecek yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Birkaç hafta süren beta testlerinin ardından, iOS platformu için hazırlanan bu yeni arama butonu, kullanıcıların uzun sohbet geçmişlerinde istedikleri bilgilere çok daha hızlı ulaşmalarına olanak tanıyor. WhatsApp, daha önce karmaşık bir menü sürecine dayanan arama işlemini, tek bir dokunuşla gerçekleştirilebilir bir yapıya kavuşturuyor. Güncelleme, bireysel sohbetlerden grup yazışmalarına ve kanallara kadar tüm iletişim alanlarında kademeli olarak aktif ediliyor. • WhatsApp, iOS kullanıcıları için sohbet içinde doğrudan erişilebilen yeni bir arama kısayolu başlattı. • Yeni özellik, kullanıcılar sohbet geçmişinde yukarı doğru kaydırma yaptığında ekranın üst kısmında otomatik olarak beliriyor. • Arama butonu bireysel sohbetlerde, grup konuşmalarında ve kanallarda aktif şekilde kullanılabiliyor. • Kullanıcılar arama modunu aktifleştirerek sohbetten çıkmadan hızlı bir şekilde anahtar kelime sorgulaması yapabiliyor.
ARAMA BUTONU KULLANICI DENEYİMİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR: Daha önce WhatsApp üzerinde eski bir mesajı aramak isteyen kullanıcılar, oldukça zahmetli bir süreci takip etmek zorundaydı. Kullanıcıların arama yapabilmesi için önce sohbet bilgileri ekranına girmesi, ardından ‘arama’ seçeneğini seçmesi gerekiyordu. Bu işlem, kullanıcının mevcut sohbetinden geçici olarak ayrılmasına ve odağının dağılmasına neden oluyordu. Yeni güncelleme ile bu süreç, tek bir buton sayesinde çok daha akıcı hale getirildi. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, arama butonu beta sürecindeki yerleşiminden farklı bir konumda karşımıza çıkıyor. Artık buton, sohbet ekranında yukarı kaydırma yaptığınızda ekranın üst kısmında beliriyor. Alt kısma geri döndüğünüzde ise buton otomatik olarak gizleniyor. Bu dinamik yapı, arama seçeneğinin sadece ihtiyaç duyulduğu anlarda görünür olmasını sağlayarak ekranın sade kalmasına yardımcı oluyor.
ÖZELLİK KADEMELİ OLARAK TÜM KULLANICILARA ERİŞİYOR: WhatsApp’ın bu yeni özelliği, kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirmeden arama yapmalarına imkan tanıyor. Arama moduna geçildiğinde, mevcut arama arayüzü ile aynı mantıkla çalışmaya devam ediyor; yani kullanıcılar daha önce öğrendikleri arama tekniklerini aynı şekilde uygulamaya devam edebiliyorlar. Bu durum, arayüz güncellemelerine karşı direnci olan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.
Özelliğin tüm cihazlara dağıtılması ise biraz zaman alabilir. WhatsApp, küresel güncellemelerinde genellikle kademeli bir yayılım stratejisi izlediği için, bu yeni arama butonunu henüz görmeyen kullanıcıların uygulama mağazasından WhatsApp güncellemelerini kontrol etmeleri öneriliyor. Özellikle çok fazla grup yazışması olan veya uzun sohbet geçmişlerine sahip olan kullanıcılar için bu buton, zaman tasarrufu sağlayan önemli bir iyileştirme olarak öne çıkıyor.
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