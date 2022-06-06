Halil Dervişoğlu kıymete bindi... Herkes peşinde...

Süper Lig'in sona ermesi ve transfer sezonunun açılmasıyla birlikte kulüpler, eksik olan bölgelerine takviye yaparak şampiyonluk için iddialı konuma gelmek istiyor. Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Brentford ile temas kurduğu ortaya çıkmıştı. Bu kulüplere bir yenisi daha eklendi ve Beşiktaş da Dervişoğlu yarışına katıldı.

Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu sona erdi ve taraftarlar, takımlarının yapacakları transferleri merakla beklemeye başladı. Kadrolarını yaz transfer sezonundan sağlam kurmak ve sezon içerisinde problem yaşamak istemeyen devler de transfer için harekete geçti.

Geride bıraktığımız sezonun başında Brentford'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Halil Dervişoğlu için flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ DA YARIŞA KATILDI

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transferi için Brentford ile temas kurduğu Dervişoğlu için yarışa Beşiktaş'ın da katıldığı öğrenildi.

GÜVEN YALÇIN İÇİN ISRAR YOK

Teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda transfer pazarına çıkan Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncular ile görüşmeler yapılmıştı. Bu isimlerden biri olan Güven Yalçın ile anlaşmaya varamayan siyah - beyazlı yönetim, genç oyuncunun kalması için ısrarcı olmayacak.

BRENTFORD İLE GÖRÜŞME

Güven Yalçın'ın yerini yine yerli bir isimle doldurmak isteyen Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu için harekete geçtiği ve Brentford cephesi ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.

KAMP DÖNÜŞÜNDE TEKLİFLERE BAKACAK

Milli takım kampında bulunan futbolcunun henüz transferle ilgilenmediği ve kamp dönüşünde teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

8 GOL - 3 ASİST

Galatasaray'da forma giydiği 1,5 sezonda 45 resmi maça çıkan Dervişoğlu, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

Öte yandan Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları, kulüpleriyle adı geçen oyuncunun sarı - lacivertli ve bordo - mavili formalı montajlı fotoğraflarını paylaşmıştı.