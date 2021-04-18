  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Haliç Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Haliç Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Sınav ve yeni okul heyecanını taşıyan öğrenciler bulundukları ildeki, üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Yeni dönemde üniversiteye geçecek lise son sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri üniversitelerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. Peki, Haliç Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 15:15:00 -
Haliç Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İstanbul ‘da bulunan Haliç Üniversitesine girmeyi hedefleyen öğrenciler, Haliç Üniversitesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Haliç Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Haliç Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Murat Ülker: Rabbim bizi affeylesin
Gündem

Murat Ülker: Rabbim bizi affeylesin

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, ticaret hayatıyla ilgili yaptığı açıklamada, zaman zaman faizli finansman kullanmak zorunda..
Meteorolojiden kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Müslümanları hedef gösterdi, o teşkilatın başkanı ölümle tehdit edildi
Avrupa

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Müslümanları hedef gösterdi, o teşkilatın başkanı ölümle tehdit edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un söylemleri ve hükümetin “ayrımcılıkla mücadele” adı altında Müslüman toplumun hedef alınması sonucunda Milli ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay