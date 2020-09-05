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Dünya Halep'te şiddetli patlama! 2 ölü
Dünya

Halep'te şiddetli patlama! 2 ölü

Halep'in kırsalında meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 17:09:00 -
Halep'te şiddetli patlama! 2 ölü

Esed rejiminin kontrolünde iç savaşın ve kargaşanın bir türlü son bulmadığı Suriye’den yine bir patlama haberi geldi.

Suriye’nin Halep kentinin Kuzey Doğu’sunda bulunan Ghandoura köyünde şiddetli bir patlama yaşandı. Köyde bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Patlama sırasında 2 sivilin hayatını kaybettiği belirlendi. Bomba yüklü aracın yolun ortasında patlaması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Patlamanın yaşandığı olay yerine gelen polis ve sivil savunma ekipleri, aracı kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı.

Polisin, 2 sivilin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Suriye'nin Halep kentinde, geçtiğimiz haftalarda da motosiklete tuzaklanan bomba patlatılmıştı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı patlama sırasında 15 kişi yaralanmıştı.

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