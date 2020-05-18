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Hakkari'den yürek yakan şehit haberi

Hakkari Çukurca'da 7 gün önce PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:33:00 - 2020-05-18 15:57:33
Hakkari'den yürek yakan şehit haberi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Gezgintepe mevkisinde 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çakır, bu sabah şehit oldu.

Askeri yetkililer, şehidin Adana'nın Aladağ ilçesindeki ailesine acı haberi verdi.

Adana'da toprağa verilecek

Şehit Er Halil Çakır'ın cenazesinin yarın Aladağ'da toprağa verileceği bildirildi.

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