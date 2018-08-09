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Hakkari'den acı haber geldi: 1 asker şehit!

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:08
Hakkari'den acı haber geldi: 1 asker şehit!

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Güven Dağı Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca sınırın Irak tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu yaralanan 6 askerden birinin, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. 

Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi. 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 17:08
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  • hercaihercai1 sa önce
    Mekani Cennet olsun.
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