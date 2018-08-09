Hakkari'den acı haber geldi: 1 asker şehit!

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Güven Dağı Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca sınırın Irak tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu yaralanan 6 askerden birinin, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.