Hakkari'deki alçak saldırıdan acı haber geldi: Şehidimiz var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda biri ağır 9 polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, Çobanpınar Meşkan Tepe bölgesinden dönen polislerin bulunduğu "kirpi" tipi zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Terör saldırısında biri ağır9 polis yaralandı. Yaralı polisler Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

YARALAN POLİSLERDEN BİRİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Terör saldırısında biri ağır 9 polis yaralandı. Yaralı polisler Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı polislerden biri şehit oldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.