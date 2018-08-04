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Hakkari'deki alçak saldırıdan acı haber geldi: Şehidimiz var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda biri ağır 9 polis yaralandı. Gelen son bilgilere göre yaralanan polis memurlarından biri şehit düştü

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:45
Hakkari'deki alçak saldırıdan acı haber geldi: Şehidimiz var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda biri ağır 9 polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, Çobanpınar Meşkan Tepe bölgesinden dönen polislerin bulunduğu "kirpi" tipi zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Terör saldırısında biri ağır9 polis yaralandı. Yaralı polisler Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

YARALAN POLİSLERDEN BİRİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Terör saldırısında biri ağır 9 polis yaralandı. Yaralı polisler Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı polislerden biri şehit oldu. 

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:45
  1. terör saldırısı
  2. Hakkari

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz36 dk önce
    Hakkari, diyarbakır, van, bitlis gibi illere Türkmen kardeşlerimiz yerleştirilmeli ve oradaki hain nufus kırılmalıdır. Meclisteki pkaka lılar tutuklanmalı ve hdp kapatılmalıdır. Terörist canlı teslim alınmamalı,olay yerinde infaz edilmelidir.
  • TERORIST ABD TERORIST ABD 28 dk önce
    Korkma dogruyu sole. Terorist Amerika. Bebek katilleri İsrail ve onun tasmali köpegi Amerika
  • beyhudebeyhude15 dk önce
    "şehidimiz var türkiye" ..
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