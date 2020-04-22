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Aktüel

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 patlayıcı imha edildi

2020-04-22 19:25:42 -
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 patlayıcı imha edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağarada 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, önceki gün Şemdinli'ye bağlı Boğazköy köyü Keklik Tepe kayalıkları bölgesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen bir mağarada 6 el yapımı patlayıcı, 4 termal şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme bulundu.

Patlayıcılar, ekiplerce imha edildi.

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