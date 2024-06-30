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Yerel Hakkari'de tefecilere büyük darbe:5 kişi tutuklandı
Yerel

Hakkari'de tefecilere büyük darbe:5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 10:07:11 - 2024-06-30 10:07:11

Hakkari'de tefecilik suçuna bulaştığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Hakkari'de suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu ilimiz merkezinde 1 şahıs cezaevinde 14 kişi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edildi. 25 Haziran 2024 tarihinde 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şahıs adreslerinde yakalanmış, adreslerde yapılan aramada 1 adet AK-47 uzun namlulu silah ve bu silaha ait 4 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 3 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek, çok sayıda senet ele geçirildi. Şüpheli şahıslar mahkemeye sevk edilmiş olup 5 şahıs tutuklanmış, 7 şahıs ise mahkemece adli kontrol şartı ile 2 şahıs ise emniyetten serbest bırakılmıştır" denildi.

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