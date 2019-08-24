0553 313 94 23

Hakkari'de patlama! Yaralılar var

Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde sivil bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 sivil yaralanırken, bölgeye ambulans sevk edildiği bildirildi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:42
Hakkari'de patlama! Yaralılar var

Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 sivil yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi yaralandı
    1. Yola döşenen patlayıcının infilak..
    2. Orman yangınlarına kısa sürede..
    3. Kazada ağır yaralanmıştı, 35 gün sonra..
    4. Beşiktaş ara vermeden hazırlıklara..
    5. Hatay’da 13 kaçak göçmen yakalandı
    6. Cinayet zanlılarını çelişkili..
    7. Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası..
    8. Kardeşeli Derneği’nden 478 bin 500..
    9. CHP’den kadına şiddete sert tepki
    10. Bodrum'da imara aykırılıklar olan..
    11. Ahmet Muhammedoğlu: "Bayramın..
    12. HDP'liler Hacire Akar ve ailesine..
    13. Görenler şaşkın! Tamamen pembe renge..
    14. Samsun-Ordu yolunda selden dolayı..
    15. Ordu Büyükşehir 4 bin kaz dağıtacak
    16. Beyoğlu’nda 5 yaşındaki çocuk ikinci..
    17. Oklubalı’ndan Başkan Bozkurt’a..
    18. MHP’li başkan teknedeki yangında..
    19. İzmir’de atletizm rüzgarı esiyor
    20. Otel odasında ölü bulundu
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı