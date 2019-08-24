Hakkari'de patlama! Yaralılar var Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde sivil bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 sivil yaralanırken, bölgeye ambulans sevk edildiği bildirildi.

Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 sivil yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye giden jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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