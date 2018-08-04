Hakkari'de hain saldırı: 1'i ağır 9 polis yaralandı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova Çobanpınar Meşkan Tepeden dönen polislerin içerisinde bulunduğu zıhlı kirpinin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından yolda düzenlen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ilk bilgilere göre 1 ağır 8’i hafif 9 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi" denildi.