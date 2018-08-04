Hakkari'de hain saldırı: 1'i ağır 9 polis yaralandı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görevden dönen polis aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından patlatılan EYP sonucu 1’i ağır 9 polis yaralandı.04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:05
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova Çobanpınar Meşkan Tepeden dönen polislerin içerisinde bulunduğu zıhlı kirpinin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından yolda düzenlen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ilk bilgilere göre 1 ağır 8’i hafif 9 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi" denildi.
YORUM YAZ