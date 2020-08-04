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Aktüel

Hakkari'de dağcılar zirve tırmanışını Yüksekova'daki kazada yaşamını yitirenlere atfetti

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:31:36 -
Hakkari'de dağcılar zirve tırmanışını Yüksekova'daki kazada yaşamını yitirenlere atfetti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir grup dağcı, Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesinde aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin anısına 3 bin 582 rakımlı Spi Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) öncülüğünde bir araya gelen doğaseverler, Spi Dağına zirve tırmanışı yaptı.

Dernek binası önünde buluşan 9 dağcı, araçlarla geldikleri Depin bölgesinde tırmanışa geçti.

Yaklaşık 11 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, tırmanışı, Yüksekova ilçesindeki kazada yaşamını yitiren 6 kişiye atfetti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, AA muhabirine, tırmanışa önceki gün başladıklarını belirterek, kaza haberini kamp kurdukları esnada öğrendiklerini söyledi.

Aldıkları acı haberin ekibi sarstığını ifade eden Ertunç, "Bu bizim için çok büyük bir acı. Biz de bu zirve tırmanışımızı onların ruhuna adıyoruz. Allah'tan kendilerine rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

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