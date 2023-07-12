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Yerel Hakkari'de bir otomobilde 45 tabanca ele geçirildi!
Yerel

Hakkari'de bir otomobilde 45 tabanca ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-07-12 09:24:00 -
Hakkari'de bir otomobilde 45 tabanca ele geçirildi!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, durdurulan otomobilde yapılan aramada 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, durdurulan otomobilde yapılan aramada 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şemdinli ilçesi girişindeki uygulama noktasında denetlemelerde bulundu.

Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 45 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alırdı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İLKHA)
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