  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari'de aracın şarampolden uçuruma devrilmesi

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:22:16 -
Hakkari'de aracın şarampolden uçuruma devrilmesi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi İkiyaka Göllerbaşı bölgesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saat 09.08 sıralarında Yüksekova ilçesi İkiyakalar Göllerbaşı mevkisinde kendilerine ait araçla pikniğe giderken meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan 3'ü Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, 3'ü de vatandaş olmak üzere 6 kişinin olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Kazada yaralanan bir kişinin Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlamış olup hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı