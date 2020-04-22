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Aktüel

Hakkari’de 6 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 6 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

2020-04-22 19:22:38 -
Hakkari’de 6 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 6 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Boğazköy köyü Keklik Tepe kayalıkları bölgesinde yapılan operasyonda, mağara içerisinde 6 adet el yapımı patlayıcı, 4 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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