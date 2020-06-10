Hakkari’de 401 konutun temeli atıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak 401 konutun temelini attı.

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile Gopsi mevkiinde yapımına başlanan 401 konutun temel atma törenine katıldı. Yapılan dualar ve kesilen kurbanların ardından 401 konutun temeli Vali Akbıyık tarafından atıldı. Burada konuşan Vali Akbıyık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi tarafından 401 adet afet konutun yapılacağını belirterek, “Temelini attığımız konutlar hem bölge itibarı ile hem yapısal özellikleri sayesinde depreme dayanıklı konutlar olacak ve burada hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyacı giderilecek hem de çeşitli afetlerde mağdur olmuş vatandaşlarımız da konutlarına kavuşacak. İnşallah 2020 sonunda aralık ayında konutları yerinde göreceğiz. Ayrıca 350 adet sosyal konut projesi de Toplu Konut İdaresi tarafından inşallah önümüzdeki süreçte ihale edilip yapılacak. Hakkari her alanda olduğu gibi en büyük sorunlardan biri konut. Konut alanında da Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve valilik tarafından konutlar yapılıyor. Özel sektör de Hakkari’de konutlar yapıyor. Burada yapılan 401 konutun Hakkari’mize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.