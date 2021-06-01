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Yerel Hakkari'de 25 kilogram eroin ele geçirildi
Yerel

Hakkari'de 25 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'de toprağa gömülü 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 09:13:00 -
Hakkari'de 25 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Bölük köyünde bir şüpheliye ait bahçede yapılan aramada, toprağa gömülü halde 25 kilogram eroin bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

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