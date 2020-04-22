Hakkari'de 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda önceki gün Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Güldalı mezrasında, bir şüphelinin evinin bahçesinde yapılan aramada 52 kilogram eroin bulundu.

Ayrıca 2 gün önce ilçenin Onbaşılar köyü yakınında gerçekleştirilen operasyonda ise katır üzerine yüklenmiş 62 kilo 900 gram eroin yakalandı.

Olaylarla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.