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Yerel Hakkari Yüksekova'da görüş 10 metreye kadar geriledi
Yerel

Hakkari Yüksekova'da görüş 10 metreye kadar geriledi

Yeniakit Publisher
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Hakkari Yüksekova'da görüş 10 metreye kadar geriledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken sürücüler dörtlü flaşör yakarak ilerledi; meteoroloji ve trafik ekipleri uyardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken sürücüler dörtlü flaşör yakarak ilerledi; meteoroloji ve trafik ekipleri uyardı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili aniden bastıran yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar gerilediği ilçede, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından bölgede hissedilen soğuk ve yağışlı hava, Yüksekova'da etkisini sürdürüyor. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanırken, 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirveleri de karla kaplandı.

Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran sis, kentte ulaşımda aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü ana arterlerde sürücüler, araçlarının dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji ve trafik ekipleri, devam eden yağış ve sis nedeniyle sürücüleri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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