Hakkari-Yüksekova karayolunda EYP ele geçirildi Hakkari-Yüksekova karayolunda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Hakkari-Yüksekova karayolunda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 24 Ağustos 2019 günü Hakkari-Yüksekova karayolunda gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti neticesinde yol kenarında 1 adet tuzaklanmış EYP tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.