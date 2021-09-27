Hakim savcı atama kura sonuçları sorgulama ekranı! 24. dönem hakim savcı atama kura sonuçları

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan ve mesleğe kabullerine karar verilen Adli Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile İdari Yargı hâkim adaylarının kura töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar: "Şu an ülkemiz genelinde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bugünkü kura törenimizle bu sayıyı 22 bin 950’a yükseltmiş olacağız. Kurayla atandıkları yerlerde vazifeye başlayacak tüm hakim ve cumhuriyet savcılarımıza meslek hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum. Bu vesileyle 6 sene önce teröristler tarafından makamında kalleşçe şehit edilen Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere, adaletin tecellisi uğrunda çalışırken vefat eden, şehit düşen yargı mensuplarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."

Hakim savcı kura sonuçları

2020 yılı Adli İdari Yargı mülakat sonuçları, mülakatlardan 55 gün sonra açıklanmıştı. Adli Yargı Hakim adaylarının mesleğe kabul değerlendirmelerinin Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi’nde olduğu bilinirken, hakimlik mülakat sonuçları 27 Eylül tarihinde açıklandı.

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Hakim Savcı olma şartları neler?

Türk Vatandaşı olmak,

Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

Hukuk Fakültesi’nden mezun olmanın yanı sıra yurt dışında bir hukuk fakültesinden mezun olarak Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarındaki eksik derslerin sınavına girerek başarı belgesi almış olmak (Adli Yargı Hakimleri için),

Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olarak Türkiye’deki hukuk fakültelerinde eksik kalan derslerin sınavlarına girerek başarı belgesi almış olmak ya da hukuk fakültesi dışında yeterli hukuk dersi veren iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat ve maliye alanlarında 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak (İdari Yargı adayları için),

Kamu haklarından men edilmemek,

Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

Üç aydan fazla hapis cezasına tabi olmamış olmak,

Dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlardan herhangi birini işlememek,

Mülakatlarda başarı göstermek,

Avukat olunması durumunda meslekte fiilen en az 3 yıl çalışmış olmak ve giriş sınavlarının yapıldığı yılın Ocak ayından itibaren 45 yaşını doldurmamış olmak.