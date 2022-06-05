Hakan Eriksson: Türkiye bizden çok çok daha iyi oynadı

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Türkiye, Faroe Adaları'nı 4-0'lık skorla geçerek gruba galibiyetle başladı. Maç sonrasında rakibin teknik direktör Hakan Ericson, karşılaşmayla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Ericson, hücum hattında bir şey yapamadıklarını ve Türkiye'nin kendilerini cezalandırdığını söyledi.

İşte Hakan Ericson'un maç sonu değerlendirmesi:

"Bugün Türkiye bizden çok daha iyi bir futbol ortaya koydu. Bizden çok daha iyi oynadı. Maalesef özellikle hücum tarafında çok küçük şanslar yaratabildik. Bunun sonucunda belki 30-35 dakika iyi savunma yapabildik ama ilk pozisyonda takım olarak ileri çıktığımızda Türkiye bizi cezalandırdı. Hızlı hücumdan gol yedik. Daha sonra ikinci yarıda başlar başlamaz gol yedikten sonra Türkiye tamamen oyunun kontrolünü eline aldı. Ortaya böyle bir sonuç çıktı. Bizden çok daha iyi oynadılar."