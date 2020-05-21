Hakan Çelik: Türkiye'nin yumruğu BAE'ye inmek üzere

Türkiye kendisine Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) okkalı bir tokat atmaya hazırlanıyor. Gazeteci Hakan Çelik, bugünkü yazısında Ankara koridorlarında edindiği izlenimleri aktardı.

“Türkiye’nin en sıkıntılı ilişki yaşadığı ülke hangisidir?” diye soran yazar yanıt olarak Birleşik Arap Emirlikleri diye yanıt verdi.

"Çok sert bir hamleyle karşılık verecek"

Edindiği izlenimi köşesinde paylaşan Çelik, "Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nin bütün bu faaliyetlerine karşı yakında doğrudan veya dolaylı olarak çok sert bir hamleyle karşılık vereceği yönünde. Şimdiye kadar sabırla BAE’nin tutumunun değişmesini bekleyen Ankara, şaşırtıcı bir yöntemle can yakıcı girişimde bulunabilir."

Hakan Çelik, ayrıca BAE'nin sergilediği düşmanca eylemleri tek tek sıraladı.

Lobilere para akıtıyor

-ABD’de Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerine doğrudan mali yardım aktarıyor.

YPG'ye yardım

-Suriye’de Türkiye ile savaşan grupları dolaylı yollarla fonluyor. Bunlar arasında PKK’nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri de var.

-Avrupa’da Türkiye karşıtı medya ve aleyhte rapor yayınlayan sivil toplum kuruluşlarına sponsorluk sağlıyor.

-Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı ittifakın da finansörü durumunda.

-Geçtiğimiz günlerde Ankara’nın meşru Libya yönetimiyle imzaladığı anlaşmayı kınayan ve sert uyarı gönderen ülkeler arasında BAE de vardı.

Libya'da darbeci Hafter'in finansörü

-Libya’da uluslararası toplum ve Türkiye’nin desteklediği Trablus hükümetini devirmek isteyen Halife Hafter’in de en büyük hamisi Birleşik Arap Emirlikleri.

-BAE, Türkiye’nin desteklediği Libya hükümet güçlerinin hedef alınması için Çin’den Wing Loong SİHA’larını temin ediyor. BAE bununla da kalmıyor, Libya’da Türkiye’yle birlikte hareket eden hükümet güçleriyle savaşması için Sudan’dan paralı asker gönderiyor. Suriye’yi Libya krizine müdahil olması için kışkırtıyor.

Türkiye karşıtı kampanya

-Son birkaç yıldır BAE’de, Arap ülkelerindeki kamuoyuna yönelik inanılmaz kampanyalar yürütülüyor. “Türkiye’ye gitmeyin, Türk mallarını satın almayın, Türk dizilerini izlemeyin” deniyor. Türk televizyonları, haber ajanslarının yayınları engelleniyor.

-Birleşik Arap Emirlikleri’nde Türkiye nefreti kadar güçlü bir akım da Erdoğan takıntısı. Rakip ve tehlikeli bir ideoloji olarak gördükleri Müslüman Kardeşler’e en büyük desteğin Ankara tarafından verildiğini, bunu da kendi iktidarları için doğrudan tehdit olduğunu öne sürüyorlar. Suudi Arabistan ve Mısır bu eksende Birleşik Arap Emirlikleri’yle birlikte hareket ediyor.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ın Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki çirkin sözleri, Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ifadeleri, BAE’li diplomat Enver Karkaş’ın Arap dünyasına İran ve Türkiye’nin hakimiyetine karşı birleşme çağrısı Ankara’nın kayıtlarına geçmiş durumda.

-Ankara; BAE ve sözünü ettiğim diğer Körfez ülkeleriyle Kaşıkçı cinayeti, Mısır ve Yemen’de yaşananlar ve Kudüs’ün ve Suriye’nin geleceği konusunda da çok net görüş ayrılıkları yaşıyor. Ayrıca Türkiye’de yaygın kanı, 15 Temmuz darbe kalkışmasını destekleyenler arasında BAE’nin de bulunduğu şeklinde!