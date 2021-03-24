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Spor Hakan Çalhanoğlu'ndan Hollanda'ya füze
Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan Hollanda'ya füze

A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, Hollanda ağlarına ceza sahasının dışından mükemmel bir gol attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 22:38:00 - 2021-03-24 22:40:28

A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ile karşılaşıyor. Maça harika başlayan millilerimiz ilk yarıyı Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Ay-yıldız ekip, Hakan Çalhanoğlu'nun ayağından mükemmel bir gol buldu.

Çalhanoğlu'ndan mükemmel gol

Çalhanoğlu'nun jeneriklik golü sonrası skoru 3-0'a getiren milliler, maçı 4-2 kazandı.

27 yaşındaki futbolcu milli forma ile de gol sayısını 12’ye çıkardı.
Mücadeleye 11’de başlayan yıldız futbolcu Hollanda maçıyla 53. kez milli formayı giydi.

Milli takımın 4. golünü 81. dakikada Burak Yılmaz attı.

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