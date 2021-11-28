  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hakan Çalhanoğlu gol attı, Inter kazandı
Spor

Hakan Çalhanoğlu gol attı, Inter kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Inter, deplasmanda Venezia'yı 2-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 09:12:00 -
Hakan Çalhanoğlu gol attı, Inter kazandı

Venedik’teki Pier Luigi Penzo Stadı’nda oynanan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sıralardaki Venezia'ya konuk oldu.

Inter’i öne geçiren golü, 34. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attı: 1-0.

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu, 57. dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı.

Inter, ikinci yarıda farkı açmak için yüklenirken, aradığı golü 90+6. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ile buldu.

Inter, deplasmanda Venezia’yı 2-0 yenerek puanını 31'e yükseltti ve 3. basamaktaki yerini korudu. Inter, bu galibiyetle ve maç fazlasıyla ligin ilk iki basamağında yer alan Milan ve Napoli ile puan farkını 1'e indirdi.

Venezia ise bu sezonki 7. yenilgisini Inter’den aldı ve haftayı puansız kapattı.

Öte yandan, 14. haftada bugün oynanan ve Atalanta'nın Juventus'u 1-0 yendiği maçta, Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral performansıyla Serie A'nın sponsoru TIM tarafından “maçın en iyisi” seçildi.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gördüğü yılanın fotoğrafını çekmek isterken olanlar oldu!
Yaşam

Gördüğü yılanın fotoğrafını çekmek isterken olanlar oldu!

Yaban hayatına meraklı İngiliz Ewan Wilson kız arkadaşı ile seyahat ederken bir yılan gördü. Merakına yenik düşüp gördüğü yılanı eline alan..
Bakan Yanık'tan 'Müslüme Yağal' açıklaması! 'Detay vermeyeceğim ama...'
Gündem

Bakan Yanık'tan 'Müslüme Yağal' açıklaması! 'Detay vermeyeceğim ama...'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mersin'de ölü olarak bulunan Müslüme Yağal'la ilgili yaptığı açıklamada, "Detay vermeyeceğim am..
Müslüme'nin ölümünden sorumlu Hasan Yağal'ın bir rezilliği daha ortaya çıktı
Gündem

Müslüme'nin ölümünden sorumlu Hasan Yağal'ın bir rezilliği daha ortaya çıktı

Türkiye’yi ayağa kaldıran rezil olayda, 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal’ın, gelinine tecavüzünden d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay