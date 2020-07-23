  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

HAK-İŞ'in "Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi" Denizli'de başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:09:57 -
HAK-İŞ'in "Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi" Denizli'de başladı

DENİZLİ (AA) - HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından üyelere dönük gerçekleştirilen, "Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı"nın ilk etabı, Denizli'de başladı.

Denizli North Point Hotel'de düzenlenen iki günlük eğitim programına HAK-İŞ Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz'ün de bulunduğu sendika yetkilileri ile kadın üyeler katıldı.

Hüseyin Öz, açılışta yaptığı konuşmada, sendikalı kadın liderler yetiştirmek üzere hazırlanan projeyi başlattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Konfederasyonun 2014 yılından bu yana kadınlara yönelik yaptığı çalışmaların meyvelerini alacaklarını aktaran Öz, "Öncellikle kadınlarımıza 'sendikalı olun' diye çağrı yaptık. Çalışan kadınlarımızın özellikle sendika ve konfederasyonumuzun çatısı altında karar mekanizmalarında yer almasını amaçladık. Son ayakta bugün, lider sendikacı kadınların yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Kadınlarımızın iş teknikleri, müzakere etme, iş sağlığı alanında yetkinlik kazanmalarını amaçlıyoruz." dedi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise insanı bir kaynak olarak değil bir değer olarak gördüklerini, her bir bireyin duygusal enerjisinin, örgütsel bütünlüğün gücüne hizmet edeceğine inanarak hareket ettiklerini söyledi.

Sendikal örgütlülüğün her kademesinde kadınların olması gerektiğine inandığını belirten Zengin, kadın emekçilerinin kapasitelerinin geliştirilmesini, potansiyele sahip kadın emekçilerin ileri düzeyde eğitilmesini ve rol model olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner ise eğitimlerin Ankara, İstanbul, Konya ve Rize'de de gerçekleştirileceğini belirterek, "Yeni ve yenilikçi eğitim programları yoluyla çalışan kesimlerin, özellikle de genç ve kadın emekçilerin kapasitelerini artırmayı amaçlamaktayız. Lider kadınlarımızla yarınlara daha da güçlü adımlarla yürüyeceğiz." dedi.

Eğitim programında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, temel sendikacılık, örgütlenme stratejileri, kadının güçlendirilmesi gibi konular işlenecek. Program, yarın sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li eski milletvekilinden Ayasofya teklifi: Erdoğan bunu yapsın gelip elini öpeceğim
Gündem

CHP'li eski milletvekilinden Ayasofya teklifi: Erdoğan bunu yapsın gelip elini öpeceğim

CHP eski milletvekili Sinan Aygün 2012 yılında, "Erdoğan, Ayasofya'yı açsın gidip elini öpeceğim, yanında duracağım" ifadelerini kullanmıştı..
Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle
Dünya

Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle

Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA almak için girişimde bulunması sonrası tutuşan Ermenistan ve sahibi Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. R..
Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu
Spor

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor berabere kaldı. Bir s..
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı