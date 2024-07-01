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Gündem Hak, hukuk, adalet, cart-curt! Özel alkollü müydü?
Gündem

Hak, hukuk, adalet, cart-curt! Özel alkollü müydü?

Yeniakit Publisher
2024-07-01 09:57:00 - 2024-07-01 10:00:52
Hak, hukuk, adalet, cart-curt! Özel alkollü müydü?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hak, hukuk, adalet, cart-curt! Özel alkollü müydü?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Özgür Özel, Fatih Altaylı’ya çıkmış.

Kripto para firması, Altaylı’ya yüz binlerce dolarlık sponsorluk vermiş.

Sağlanan imkanlarla CHP Genel Başkanı’nı, parti içi kavgalardan kurtaracak bir program yapılmış.

Ardından da bir övgü.. Bir övgü..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özgür Özel, Bülent Ecevit’ten sonra, ikinci sıradaki en güzel konuşan CHP lideri imiş.

Övgülerinizi yapın..

Ama lütfen bana da bir cevap verin..

O programda, AK Parti yakını bir şirketin, İBB’den yine ihale kazandığı belirtilip, “Nasıl oluyor bu” diye Özgür Özel’e soruluyor.

Öyle ya..

AK Parti, ihaleleri yakınlarına, haksız yere veriyordu. Devlet soyuluyordu. Hakkettiği için değil, yandaş olduğu için, ihaleler birilerine dağıtılıyordu.

Zaten bunu yapmak için, AK Parti ihale kanununu 175 defa değiştirmişti..

Öyle diyordu, CHP’li abilerimiz. Öyle diyordu, SP’li abilerimiz. AK Parti’den ayrılan dürüst geçinen abilerimiz..

Şimdi sıkı durun..

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