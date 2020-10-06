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Aktüel Haiti'de üniversite öğrencilerinin protestosunda bir kişi öldü
Aktüel

Haiti'de üniversite öğrencilerinin protestosunda bir kişi öldü

BM Haiti Temsilcisi Helen La Lime, ülkede devlet otoritesine meydan okuyan çeteler ve siyasi bölünmeler nedeniyle artan şiddet konusunda uyardı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:09:03 -
Haiti'de üniversite öğrencilerinin protestosunda bir kişi öldü

PORT-AU-PRINCE/BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Haiti'de üniversite öğrencilerinin, geçen hafta düzenlenen gösteride bir öğrencinin öldürülmesini protesto ettiği eylemde bir kişi hayatını kaybetti.

Yüzlerce üniversite öğrencisi, geçen hafta başkent Port-au-Prince'de bir üniversitenin önünde onlarca öğrencinin çalışma fırsatı talebiyle düzenlediği ufak çaplı gösteride, Gregory Saint-Hilaire isimli arkadaşlarının öldürülmesini protesto etti.

Port-au-Prince'de yolları kapatan ve araçları ateşe veren öğrencilerle polis arasında çatışma çıktı.

Protesto esnasında başından vurulan bir gösterici yaşamını yitirdi.

Öğrenciler, her iki ölümden de polisi sorumlu tuttu.

Öğrenciler ve destekçileri, Haiti'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla derinleşen ekonomik krizi protesto etmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Son ölümle ilgili yetkililerden henüz açıklama gelmezken, hükümet, yayınladığı açıklamada, Saint-Hilaire’nin ölümünün "affedilemez" olduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.

- BM Haiti temsilcisinden uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti temsilcisi Helen La Lime, Latin Amerika'nın en fakir ülkesinin son aylarda artan şiddete maruz kaldığı konusunda uyardı.

Helen La Lime, BM Güvenlik Konseyine yaptığı bilgilendirmede, devlet otoritesine meydan okuyan çeteler ve siyasi bölünmeler nedeniyle Haiti'nin "bir kez daha istikrarsızlık uçurumunun önüne geçmek için mücadele ettiğini" söyledi.

Ülkede, geçen aylarda yaşanan ve zaman zaman şiddet olaylarına dönüşen kargaşanın, giderek daha yaygın hale geldiği ve güvensizlik algılarının daha da keskinleştiği uyarısında bulunan La Lime, "Çeteler, özellikle Port-au-Prince'in daha kalabalık semtlerinde, devletin otoritesine meydan okumaya devam ediyor." dedi.

Geçen sene, ekonomiyi durma noktasına getiren, okulların kapanmasına yol açan protestoların haftalarca sürdüğü Haiti'de, Devlet Başkanı Jovenel Moise, anayasal şekilde seçilerek göreve geldiğini ve görevini ancak seçimle bırakacağını söylemişti.

Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül 2019'da hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 187 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor.



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