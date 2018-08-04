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Hainleri beslemeyelim ‘idam’ edelim

Anne ve 11 aylık bebeğinin terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi, Türkiye'yi derinden yaraladı. Bu hain olay sonrası toplumda "idam" sesleri daha gür çıkmaya başladı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:03
Hainleri beslemeyelim ‘idam’ edelim

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Son günlerde artan çocuk istismarı ile terör örgütü PKK tarafından haince düzenlenen saldırı sonucunda 11 aylık bebeğin ölmesiyle idam tartışmaları iyice alevlendi.

Akit’e konuşan STK temsilcileri, idamın getirilmesi konusunda bir an önce çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi.

HAİNLER CEZAEVLERİNDE BESLENMEMELİDİR!

Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, “Taciz, tecavüz, vatana ihanet suçundan yargılanan kişilerin karşılığı kesinlikle idam olmalıdır. Devlet, bu hainleri cezaevlerinde beslememelidirler. Geçmiş yıllarda meclis başkanlığına 250 bin imzalı idamın tekrar geri getirilmesi konusunda bir dilekçe vermiştim. Biz bu görüşümüzü halen muhafaza ediyoruz. Ülkenin birliğine bütünlüğüne göz diken terör örgütlerinin hatta yandaşlarının dahi cezasız kalmaması için en ağır ceza olan idamın gelmesi lazım. İdam gelmediği sürece suçların işleneceğini ve halen daha devam edecek” dedi.

Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İktisadi İşletmeler sorumlusu İskan Tunç ise, “Şehit ailesi şehidinin intikamını her türlü her şekilde istiyor. Hastalıklı ruhların değerlerimize tecavüz ettiğini görüyoruz. Zihniyetlerini sapıklık bürümüş, haysiyet yoksunlarının yaptığı bu saldırılar, kabul edilemez. Teröristler küçük çocuklara, gençlere, yaşlılara, kadınlara saldırarak katlediyorlar sonrasında caydırıcı kararların alınmaması, cinayetlerin devamlılığı hususunda bir caydırıcılık taşımıyor. Artık Türkiye'de bunların konuşulmasını istemiyorsak, caydırıcı derecede cezaların getirilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz. İdamın getirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:03
  1. Hamit Köse
  2. İskan Tunç
  3. PKK

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