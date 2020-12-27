Hainler yine birbiri ile yarıştı! Bakan Koca'nın gecikme açıklaması bakın nasıl çarpıttılar

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra 'Çin aşıları Pazar gecesi Türkiye'ye doğru yola çıkacak' açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yeniden bir açıklama yaparak aşıların Pekin'de aniden artan koronavirüs vakaları sebebi ile bir, iki gün gecikeceğini duyurdu.

'Bir, iki günlük bir gecikme olacak'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hainlikte yarıştılar!

CHP-HDP yandaşı medya kuruluşları Bakan Koca'nın açıklamasını çarpıtarak servis ederken, 82 milyonun ortak sorunu sağlık konusunda bile hainlikte birbiri ile yarıştı. Birgün, iki günlük gecikmenin yaşanacağını, 'Çin aşısının Türkiye'ye gelişi yine ertelendi' başlığıyla verirken, Duvar ise, 'Çin'den satın alınan aşılar gümrükte takıldı' ifadelerini kullandı.

Pekin'de vakalar aniden artış gösterdi

Pekin’de koronavirüs vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle acil durum ilan edildi. Vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle 'acil durum' ilan edilmesinin ardından bazı semtlerde giriş çıkışlar kapatıldı.