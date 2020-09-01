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Dünya Hafter milisleri Sirte'ye girişe izin vermiyor
Dünya

Hafter milisleri Sirte'ye girişe izin vermiyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, ülkenin kuzeyindeki Sirte kentine girişlere izin vermiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 04:04:00 -
Hafter milisleri Sirte'ye girişe izin vermiyor

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, darbeci Halife Hafter milislerinin Sirte'nin doğusundaki Erbain bölgesini kapattığını, araç ve insan girişine izin vermediğini bildirdi.

Dırah, Hafter milislerinin, doğudan ve diğer bölgelerden gelenlerin Sirte'ye girişini engellediğini söyledi.

Libya'da ateşkes kararı

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı almıştı.

Ateşkese göre, Cufra'nın ve Sirte'nin silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı askerlerin ülke dışına çıkarılması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin Mart 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.

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