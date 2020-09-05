Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli grup bir gemiye saldırmaya kalktı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Hafter milisleri ve yabancı paralı askerlerin Ras Lanuf Limanı'na yanaşmakta olan bir gemiye mermi ve RPG roketatarları ile saldırdığı bildirildi.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, Hafter milislerinin ve yabancı savaşçıların varlığının kurumun işleyişine ve Libya'daki bütün petrol tesislerine gerçek bir tehlike arz ettiği kaydedildi.

Hafter milislerinin hedef aldığı geminin Komor Adaları bandıralı Muhammed Bey isimli gemi olduğu ifade edildi. Açıklamada, saldırı sonucunda geminin yükleme işlemlerinde gecikme yaşandığı belirtildi.

Kurumun açıklamasında sözlerine yer verilen Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah ise, bu olayın Petrol Tesisleri Muhafızları'nın başarısız saldırı girişimlerinin bir parçası olduğunu, böylece profesyonellikten ve hukuka saygıdan ne kadar uzak olduklarını bir kez daha gösterdiklerini vurguladı.

Ülkenin petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasının buluduğu doğu bölgelerini işgal eden darbeci Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanma amacıyla liman ve tesisleri 18 Ocak tarihinden beri kapalı tutuyor.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu olan Ulusal Petrol Kurumu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, petrol ve liman sahalarının kapalı tutulmasının ülkeye verdiği 208 günlük zararın 8 milyar 221 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.