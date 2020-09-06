Hafter milisleri ateşkesi delmeye devam ediyor

Libya ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Halife Hafter milisleri, yerel saatle 22.30'da ordu birliklerine ait noktalara doğru 10 Grad füzesi ile saldırdı. Libya'da 21 Ağustos'ta ilan edilen ateşkesi bir kez daha bozan Hafter milislerinin düzenlediği saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

3 kez ihlal ettiler

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı almıştı.

Varılan mutabakata rağmen, Hafter güçleri, ilk olarak 27 Ağustos'ta 12 füze saldırısı, 2 Eylül'de de 6 füze saldırısı düzenleyerek ateşkesi bozmuştu. Libya ordu kaynakları, bu saldırılarda şimdiye kadar zayiat yaşanmadığını belirtiyor.