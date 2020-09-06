  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hafter milisleri ateşkesi delmeye devam ediyor
Dünya

Hafter milisleri ateşkesi delmeye devam ediyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri, ülkedeki ateşkesi yeniden ihlal ederek Libya ordusuna 10 Grad (BM-21) füzesi ile saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 02:06:00 -
Hafter milisleri ateşkesi delmeye devam ediyor

Libya ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Halife Hafter milisleri, yerel saatle 22.30'da ordu birliklerine ait noktalara doğru 10 Grad füzesi ile saldırdı. Libya'da 21 Ağustos'ta ilan edilen ateşkesi bir kez daha bozan Hafter milislerinin düzenlediği saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

3 kez ihlal ettiler

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı almıştı.

Varılan mutabakata rağmen, Hafter güçleri, ilk olarak 27 Ağustos'ta 12 füze saldırısı, 2 Eylül'de de 6 füze saldırısı düzenleyerek ateşkesi bozmuştu. Libya ordu kaynakları, bu saldırılarda şimdiye kadar zayiat yaşanmadığını belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'
Siyaset

Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'den dışlanan Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi'ni değerlendirerek, ‘İnce, Cumhurbaşkanlığına ..
Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı
Dünya

Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı

Libya'da darbeci Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı.

F-35’ler ortakları birbirine düşürdü! BAE’nin hangi ülkeden korunmak istediğini resmen açıkladılar
Dünya

F-35’ler ortakları birbirine düşürdü! BAE’nin hangi ülkeden korunmak istediğini resmen açıkladılar

Terör devleti İsrail ile anlaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), F-35 alma konusunda ortağının engeline takıldı. ABD’den gelen açıklamaya g..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı