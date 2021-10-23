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Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı?
Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı?

Hava nasıl olacak? Hafta sonu için plan yapmak isteyenler iki günlük hava tahminlerini merak ediyor. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-23 09:12:00 -
Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı?

Kasım ayına kısa bir süre kala pek çok kişi havanın ne zaman soğuyacağını, hafta sonu yağmur yağıp yağmayacağını araştırmaya başladı.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı?

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin, pazar günü sabah saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi, gelecek hafta ortasına kadar da mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Pazar günü Marmara'da, pazar, pazartesi ve salı günleri ise Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, Genel Müdürlüğün güncel tahmin ve uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.

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