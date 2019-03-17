Haçlı katliamına Muş’tan tepki
Yeni Zelanda’da iki farklı camiye saldıran Haçlı teröristler Muş’ta protesto edildi.17 Mart 2019 Pazar 10:15
Haber Merkezi
Yeni Zelanda’da iki farklı camiye saldıran Haçlı teröristler Muş’ta protesto edildi. Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından önceki gün Cuma Namazı sonrasında kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik yapılan katliam basın açıklaması ile kınandı. İslâmi İlimler Fakültesi öğrencisi Veysel Hansu’nun dillendirdiği basın açıklamasında, ”Batılılar! Bilin ki sizin terör konusundaki ikiyüzlü tavrınızın artık çok iyi biliyoruz! Uyumuyoruz! Farkındayız!” ifadelerine yer verildi.
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