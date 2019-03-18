Haçlı Batı’nın marifeti yak, yık, öldür!

Huzur, barış, refah gibi kelimelerle oluşturulan maskenin arkasında barbarlık barındıran Haçlı Batı’nın cami düşmanlığı bitmek bilmiyor. Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik saldırıda 50 Müslüman’ın şehadetine neden olan Hristiyan terörünün benzeri son yıllarda hemen her Batı ülkesinde yaşanıyor. İstatistikler, kin kıtası Avrupa devletlerinde son yıllarda 50’yi aşkın ibadethane saldırısının meydana geldiğini, 300’den fazla Müslüman’ın kanının akıtıldığını gösteriyor. Kanunsuz şekilde cami kapatma kararlarının da uygulandığı Avrupa’da Müslümanlar neredeyse her gün Haçlı nefretine maruz kalıyor...

Devlet serbest bırakıyor Haçlılar saldırıyor

Geçmişi kan, zulüm yağma ve barbarlıktan ibaret olan Haçlı Batı’nın Müslümanlara ve ibadethanelerine yönelik nefreti, katlanarak devam ediyor. Yeni Zelanda’daki terör saldırısıyla belirginlik kazanan kin, Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında sistematik olarak kendisini gösteriyor. Hristiyan teröristlerce camilerin hedef alındığı İngiltere, Almanya, Hollanda, İsveç, Fransa, Finlandiya ve ABD’de son iki yılda 50’yi aşkın saldırı düzenlendiği, 300’den fazla Müslüman’ın kanının akıtıldığı belirlendi. Müslümanların kutsal mekanlarında hedef alındığı saldırıları emniyet güçleri seyretmekle yetinirken, son iki yılda 20 caminin kapatıldığı Fransa’da cami cemaatinin üzerine araçlı saldırı düzenleyen militan, terör suçlamasıyla yargılanmayıp, salıverildi.

Çiçek böcek ülkesi olarak anılan İsveç’te her iki camiden biri teröre maruz kaldı. Uppsala Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mattias Gardell, İsveç’te geçtiğimiz yıl cami ve mescitlerin yüzde 59’una saldırı olduğunu söyledi. Hollanda’da ise gelenek haline gelen cami saldırıları 2001 yılından bu yana 148 olarak kayıtlara geçti.

Ağır bilanço

İşte kin kıtası Avrupa’daki ibadethane saldırıları...

Almanya: 2017-2018’de Müslümanlara ve ibadethanelere yönelik saldırılarda 67 kişi yaralandı.

Fransa: Temmuz 2016’da Arrahma Camii önündeki terör eyleminde 8 kişi yaralandı. 29 Haziran 2017’de Creteil Camii’nden çıkan cemaatin üzerine aracını süren Hristiyan Fransız, söz konusu eylemin “terör saldırısında bulunmadığı ve saldırıyı dini bir motifle gerçekleştirmediği” gerekçesiyle serbest bırakıldı. Fransa, 2015-2017 yılları arasında OHAL kapsamında tam 20 camiyi kapattı. Ülkede OHAL döneminde 4336 ev ve camiye polis baskını yapıldı.

Her iki camiden birisi hedef oldu

İsveç: İki yılda Stockholm Camii başta olmak üzere 25 ibadethaneye saldırıldı. İsveç Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, ülkede 2018’de cami ve mescitlerin yüzde 59’unun saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

İngiltere: Ağustos 2018’de Finsbury Park Camii’ne düzenlenen saldırıda 1 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı.

Hollanda’da saldırısız cami kalmadı!

Hollanda: Verilere göre 2001’den bu yana ülkede camilere yönelik 148 saldırı düzenlendi. Ülkede cami saldırısı gerçekleşmeyen şehir neredeyse yok. Haçlı vandalların saldırılarına maruz kalan camiler arasında Panningen Camii, Vianen Camii, Gorinchem Camii, Oldenzaal Camii, Rotterdam Camii, Vlaardingen Camii, Maastricht Camii, Huizen Camii, Leeuwarden Camii yer alıyor.

Finlandiya: Son iki yılda 9 cami hedef alındı. Failler yakalanmadı.

Bunlar da diğer Batı ülkeleri..

ABD: Son iki yılda cami ve İslam merkezlerine 4 terör saldırısı gerçekleşti.

Kanada: 2017’de Québec eyaletindeki cami saldırısında 6 Müslüman şehit oldu. Hristiyan terörünün faili Alexandre Bissonnette, saldırısını “insanları, terörist saldırılardan korumak için” gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Terörist Bissonnette hakkında hazırlanan iddianamede “terör” suçlamasına yer verilmeyerek sıradan bir silahlı eylem olarak nitelendirilerek suç hafifletildi.