Haca kaç kişi gidecek? 2021 hac kayıtları yeniden yapılacak mı? 2021 hac kura sonuçları

2020'de hac kurası sonucu isimleri çıkan hacı adayları 2021 yılı içinde yeniden hac başvurusu yapacak mı, 2021 hac kurası çekilecek mi? Geçtiğimiz yıl hacca gideyemen hacı adaylarının tüm hakları 2021 yılına devredildiği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde umre ziyaretlerine de gidilememenin hüznü yaşanırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’dan 2021 yılı hac ibadeti için son dakika açıklaması geldi.

Bu sene kaç kişi haca gidecek?

Kayıtlarda ilk defa 2020 yılında Hac farizasının dışarıdan iştirak olmadan yapıldığına dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüşmelere başladığını açıkladı. Erbaş, haca kaç kişinin kabul edileceğine ilişkin de şunları söyledi: “80 bin yerine 5'te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye'de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek."

Hacca kimler gidecek?

Hacca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebileceğini ifade eden Başkan Ali Erbaş şunları söyledi: "İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye'nin geçen yıl hac için kura ile belirlediği 80 bin vatandaşımız vardı. Ancak salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak.

Hac kayıtları yapılacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgiliaçıklama yaptı. Diyanet, 2020'de Covid-19 salgını nedeniyle hac ibadetinin yapılamadığını, bu nedenle 2020'de kura ve kayıt hakkına sahip olan hacı adaylarının bu hakkının 2021'de de devam ettiğini duyurmuştu. Bu sene yeniden hac kayıtlarının yapılıp yapılmayacağı, bu sene de kısıtlı sayıda hacca gidecek olanlar hac kura çekilişine katılıp katılmayacağı da henüz açıklanmadı.