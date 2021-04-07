Hac yasağı kalktı mı? Bu yıl hacca gidilecek mi? Hacca izin var mı? Hac kayıtları ne zaman?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayından itibaren sadece koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış kişilerin umre yapabileceğini açıkladı. Açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sadece koronavirüs aşısı yaptırmış veya koronavirüs geçirmiş kişilerin umre ziyareti için kabul edileceği aktarıldı.

Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısına ilişkin yeni kararlar aldı. Buna göre, Mescid-i Haram'a ramazan boyunca günlük ziyaretçi sayısı umre için 50 bin kişiye, namaz kılanlar için de 100 bin kişiye çıkarıldı.

Bu yıl hacca gidilecek mi?

Hac ile ilgili de son dakika haberler hacı adayları tarafından merak ediliyor. Suudi Arabistan, mart ayı başında bu yıl hac farizası için koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurmuştu.

2020 hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de devam ettiği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Vatandaşlar, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile Diyanet İletişim merkezlerinden bilgi alabilirler.

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı. Kasım 2020'nin başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağı belirtilmişti.