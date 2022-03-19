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Gündem Haberi yolda aldı! Bakan Kasapoğlu'nun acı günü
Gündem

Haberi yolda aldı! Bakan Kasapoğlu'nun acı günü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu Hakk'a yürüdü. Kasapoğlu; acı haberi, 1915 Çanakkale Köprüsü açılışının ardından Antalya ve Konya'da bugünkü programlarına katılmak üzere çıktığı yolda öğrendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 09:11:00 -
Haberi yolda aldı! Bakan Kasapoğlu'nun acı günü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu (71) vefat etti.

1915 Çanakkale Köprüsü açılışının ardından Antalya ve Konya'da bugünkü programlarına katılmak üzere çıktığı yolda acılı haberi öğrenen Kasapoğlu, derin bir üzüntü yaşadı.

İbrahim Kasapolu'nun cenazesi bugün İstanbul'da ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Eyüp Mezarlığı'nda defnedilecek.

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