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Spor Haaland'ın istediği takım açıklandı
Spor

Haaland'ın istediği takım açıklandı

Dünya devlerinin kadrosunda görmek için birbiriyle yarıştığı Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, oğlunun seçtiği takımı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 14:45:00 - 2021-04-03 14:45:44
Haaland'ın istediği takım açıklandı

Borussia Dortmund'da attığı gollerle dikkat çeken ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Norveçli futbolcu Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili babasından çarpıcı bir yorum geldi.

İspanyol basını AS'ın haberine göre; Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City ve Liverpool gibi dünya devlerinin radarında olan yıldız oyuncunun babası Alf-Inge Haaland, oğlunun tercihini Real Madrid'den yana kullandığını açıkladı.

Haberde buna rağmen Haaland'ın transferini engelleyen iki faktörün olduğundan bahsedildi. Birincisi Borussia Dortmund'un Haaland'ı elinden çıkarmak istememesi ve menajeri Raniola'nın onu en yüksek teklif veren kulübe satmayı düşünmesi. Bu durumda Barcelona, Manchester City ve Liverpool'un Haaland ile sözleşme imzalamayı düşünmediği vurgulandı. Real Madrid'in ise oyuncu için Dortmund ile pazarlık yapacağı ve oyuncu için 150-175 milyon euro gibi bir ücreti vermeye yanaşmayacağı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Erling Haaland'ın bonservis bedelini 180 milyon euro olarak belirlemişti. Bu sezon Borussia Dortmund ile harikalara imza atan Erling Haaland, Alman ekibiyle çıktığı toplam 31 maçta 33 gol kaydetti.

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