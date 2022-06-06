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Spor Haaland eski Beşiktaşlı oyuncuyu suçladı! "Beni tehdit etti"
Spor

Haaland eski Beşiktaşlı oyuncuyu suçladı! "Beni tehdit etti"

Norveç'in, İsveç'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Erling Haaland, eski Beşiktaşlı stoper Milosevic hakkında açıklamalarda bulundu. Haaland, Milosevic'in kendisini, "Ayağını kıracağım" diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 09:32:00 -
Haaland eski Beşiktaşlı oyuncuyu suçladı! "Beni tehdit etti"

Norveçli golcü Erling Haaland, Beşiktaş'ın eski İsveçli stoperi Alexander Milosevic ile ilgili konuştu. Milosevic'in maçın ilk dakikalarından itibaren kendisiyle iletişimde olduğunu belirtti.

Norveç'in İsveç'i 2-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Erling Haaland, "Milosevic daha maçın ilk dakikasında bana o...u dedi. Güldüm. Sonra ayağımı kıracağını söyledi. 1.5 dakika sonra gol attım. Sonra da golümü onun önünde kutladım" ifadelerini kullandı.

Haaland daha sonra, "Norveç için oynarken çok mutluyum, çok gururluyum. Gol attığım zaman ne kadar gururlandığımı gözlerimden okuyabilirsiniz. Harika bir his. Bu ülkeyi daha fazla mutlu etmek istiyorum. Çünkü, Norveçliler daha fazla mutluluğu hak ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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