Güzel görünmek için 7 basit tavsiye! Makyaj yapmadan güzel görünmenin yolları

Uzmanlara göre, sağlıklı beslenme, güneşe çıkmadan mutlaka meyve yenilmesi, egzersiz yapmak, günde en az 8 saatlik uyku, cilt temizliği, stresten uzak bir yaşam tarzı, sigaradan uzak durmak kadınlar için güzellik merkezlerine servet harcamadan güzel görünmenin 7 sırrı.

Kadınların daha güzel görünmek için nemlendirici, kırışıklık azaltıcı krem, leke giderici serum ve daha bir çok yöntemi ciddi paralar harcayarak kullandığını dile getiren Dermatoloji Bölümü Uzman Doktor Vildan Şengöz, "Vücut seti, bakım kürü derken cüzdanlardaki para, işe yaramayan bakım ürünleri ile uçup giden güzellik hayalleri gibi buhar olup uçuyor. Kozmetik ve bakım ürünleri kullanmadan sağlıklı bir cilde sahip olmanın yolları var. Cildimiz açısından bunu yaparken pahalı kozmetiklere ve bakım ürünlerine avuç dolusu servet harcamak gerekmez. Basit alışkanlıklar edinerek cildimizi yıllarca sağlıklı ve ışıltılı koruyabiliriz." ifadesini kullandı.

Çevre kirleticilerinin sebep olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldıran antitoksidan maddelerin en çok kırmızı ve turuncu renkli meyve ve sebzelerde bulunduğunu belirten Şengöz, "Bunların kızartılmadan, aşırı haşlanmadan tüketilmesi, posa ve vitamin desteği yapar. Cildin canlı ve parlak görünmesini sağlar. Fast food tarzı, kızartılmış, doymuş yağ oranı yüksek gıdalar ve alkollü içecekleri tüketmek doğru değildir. Özellikle sardalya, alabalık ve ton balığı gibi yağlı balıkları haftada iki kez yemek doğrudur." diye konuştu.

Düzenli yapılan egzersizin sağlıklı kan dolaşımını sağladığın aktaran Şengöz, bunun da açık damarlar ve iyi beslenen toksit maddelerden arınmış sağlıklı bir cilt anlamına geldiğini ifade etti. Egzersizin 20. dakikasından sonra vücudun mutluluk hormonu adı verilen endorfin salgıladığını belirten Şengöz, "Açık havada yapılan düzenli ve sürekli egzersiz, cilt renginizi güzelleştirir. Cildinize parlaklık ve ışıltı kazandırır" şeklinde konuştu. Günde en az sekiz saat ve derin uykunun cilt güzelliği için son derece önemli olduğunu aktaran Şengöz, "Cildimiz uyku sırasında salınan hormonlarla kendini tamir eder. Yapılanmasını düzenler ve yenilenir. Kısa ve düzensiz uykular, alkol veya uyku ilaçları alınması uyku kalitesini bozar. Cildin güzelliği olumsuz etkilenir." dedi.

Bol su içmek, sudan her şekilde faydalanmanın önemini vurgulayan Şengöz, 60 kilogram civarında bir erişkinin günde yaklaşık olarak 1,5-2 litre civarında su içmesi gerektiğini aktardı. Suyun dolaşımı desteklediğini ve alınan besinlerin özümsenmesi için gerekli olduğunu belirten Şengöz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı şekilde zararlı maddelerin atılması için suya ihtiyaç vardır. Suyla yapılan terapiler bizim geleneğimizde vardır. Hamamlarda yüzyıllarca geleneksel temizlenme ve bugünün peelingi olan keselenmeyle atalarımız pırıl pırıl ciltlere sahip olmuştur. Benzer şekilde; spa merkezlerinde, hamamlarda, termal tesislerde banyolar veya masajlarla sudan faydalanmak cilde bakım yapacaktır. Ayda bir kese yapmak ciltteki ölü hücreleri uzaklaştırır. "şeklinde konuştu. Kadınlar için sağlıklı bir cilde sahip olmanın bir diğer sırrı da stresten uzak durmak. Çağımızda hemen her hastalığın başlıca sebepleri arasında gösterilen stres, cildin bozulmasını da hızlandırıyor.

Mutluluğun her zaman insana ışıltı verdiğini belirten Uzm. Dr. Şengöz, "Gülümsemeyi, kahkaha atacak olayları yakalamayı bilmek, hayatın olumlu yanlarını görmeyi başarmak, dostlarla ve sevdiklerimizle birlikte olmak stresi azaltır. Stres bize sadece kırışıklık, gri- sarı bir cilt verir. Mutlu olayı bilmek önemlidir." şeklinde konuştu. Sigara ve dumanın içindeki toksik maddelerin cildin rengini kaybetmesine sebep olduğunu vurgulayan Şengöz sözlerini şöyle tamamladı: "Sigaranın ve dumanının içerdiği toksik maddeler hem bağ dokusunun bozulmasına hem de cildin rengini kaybetmesine neden olur; kırışıklık ve leke oluşumunu hızlandırır. Sigara kullanmamak ve içilen ortamlardan uzak durmak sağlıklı bir cilt için gereklidir."

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