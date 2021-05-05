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Yerel Güvercin kulübesine uyuşturucu operasyonu
Yerel

Güvercin kulübesine uyuşturucu operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından güvencin kulübesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 16:47:00 -
Güvercin kulübesine uyuşturucu operasyonu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde güvercin kulübesinden uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine bahse konu kümes fiziki takibe alındı. Jandarma Kom Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda takibe aldıkları güvencin kulübesine gelen F.B.(37), T.D.(39) ve M.D.'yi (39) burada yakalayarak gözaltına aldı. Güvencin kulübesinde yapılan aramada 4 ayrı paket halinde 38 adet ecstacy uyuşturucu hap, 8 ayrı paket halinde 85 gram toz esrar, 2 ayrı paket halinde 95 gram metamfetamin, 2 adet plastik uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet cam metamfetamin kullanma aparatı, 1 adet makas ve çok sayıda parçalar halinde alüminyum folyo ele geçirildi. M.D.'nin Rize Cezaevinden firari olarak arandığı ortaya çıktı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan F.B., T.D. ve M.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.B. ve T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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