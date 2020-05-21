Güvenlik Uzmanı Dr. İmbat Muğlu; Darbeci kan kaybediyor Serrac’a destek artıyor

Oğuzhan Gültekin

Muğlu, “Serrac’ın hem halkçı yönü hem de siyasi yönü çok kuvvetli. Ona destek giderek artıyor. Ayrıca, Hafter’i önümüzdeki birkaç gün içerisinde değiştirebilirler. Kendi halkına yaptığı zulüm ve katliamlar yüzünden uluslararası güçler de Hafter’i gözden çıkardı. Şu anda en ön plana çıkan isim de sözde Genelkurmay Başkanı Abdulrazik el-Nazuri gibi görünüyor. Bu isim de darbeci bir kişilik ama Hafter’e göre sicili daha temiz. BAE ve Mısır desteklerini Hafter’den çekse de militanlara daha fazla silah ve insan gücü verecektir. Bu yüzden bölgede durum daha da kötüleşecektir. Şu anda Libya’yı Suriye’ye dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu da Türkiye ve Libya yönetimi açısından çok büyük dezavantajlar oluşturacaktır. Bu arada BAE ve Mısır, Hafter’den desteklerini çekse de Rusya’dan ses çıkmıyor. Burada Hafter’in kaderini belirleyecek en büyük unsur Rusya’dır” dedi.